Meteo: grandine, vento e temporali si abbattono sull’Italia. Ecco dove – Chi sperava in un agosto all’insegna del sole dovrà fare i conti con un nuovo colpo di scena meteorologico. Il primo weekend del mese si preannuncia instabile, soprattutto al Centro-Nord, dove è previsto l’arrivo di un fronte temporalesco capace di portare piogge, raffiche di vento e possibili grandinate. Secondo gli esperti del team di Mario Giuliacci, è in arrivo un cambiamento significativo già a partire da sabato 2 agosto, quando l’Italia sarà interessata dagli effetti di un ciclone collocato sul Centro Europa. Il sistema di bassa pressione trascinerà con sé masse d’aria instabile che si scontreranno con l’aria calda presente sulla penisola, generando fenomeni intensi ma di breve durata.

Dove e quando colpirà il maltempo

Le aree più esposte saranno, ancora una volta, quelle settentrionali. In particolare, la giornata di sabato vedrà un peggioramento su Alpi, Prealpi e pianure del Nord-Est, dove non si escludono temporali di forte intensità, accompagnati da colpi di vento improvvisi e grandinate. Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Lombardia orientale saranno le regioni da tenere maggiormente sotto osservazione, ma alcuni fenomeni isolati potranno interessare anche l’Emilia-Romagna e i settori più settentrionali delle Marche. Il maltempo potrebbe iniziare già dalle prime ore del mattino, per poi intensificarsi nel corso della giornata, raggiungendo il picco nel pomeriggio, quando l’instabilità atmosferica sarà più marcata.

Una fase breve ma intensa

Nonostante l’allarme per il peggioramento in arrivo, gli esperti rassicurano: non si tratta di un’ondata di maltempo duratura. L’instabilità che colpirà il Centro-Nord sarà di passaggio e già tra sabato sera e domenica mattina le condizioni dovrebbero migliorare rapidamente. “Sarà una fase temporanea”, sottolineano i meteorologi. Il ciclone responsabile dei fenomeni intensi scivolerà verso est, lasciando spazio a schiarite e temperature più miti, specie nelle zone colpite dai temporali. Tuttavia, il calo termico potrebbe farsi sentire, con massime in lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

