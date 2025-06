Meteo, rischio temporali improvvisi e grandine: ecco dove

Screenshot

L’estate 2025 alza il sipario con una settimana che si preannuncia estrema: temperature roventi, afa intensa e temporali improvvisi si alterneranno lungo la Penisola, con condizioni meteorologiche fortemente instabili al Nord e una vera e propria canicola al Sud. Tra picchi di 37°C e grandinate violente, il clima si fa protagonista assoluto di questa prima metà di giugno. Ecco cosa ci aspetta nella settimana tra lunedì 9 e domenica 15 giugno, secondo le ultime previsioni meteorologiche.

Meteo 9-15 giugno 2025, ondata di caldo africano in arrivo: punte di 37°C al Sud e sulle Isole

L’ondata di calore che sta per investire l’Italia raggiungerà il suo apice proprio nella seconda settimana di giugno, con valori ben oltre la media stagionale, in particolare al Centro-Sud. Le previsioni annunciano punte di 37°C in Sicilia, Puglia e nelle zone interne di Calabria e Sardegna, mentre anche al Centro si registreranno anomalie termiche fino a 8°C sopra la norma. Le regioni tirreniche saranno tra le più colpite dall’afa, a causa dei venti di Scirocco che soffieranno dai quadranti meridionali. Sarà una settimana calda, con condizioni termiche anomale su quasi tutta la Penisola, soprattutto nelle regioni meridionali.

Mari mossi e venti di Scirocco: l’Italia sotto pressione

Il quadro meteorologico sarà aggravato dalla presenza di venti meridionali che soffieranno con intensità crescente, rendendo i mari mossi o localmente molto mossi, in particolare i bacini occidentali e settentrionali. Lo Scirocco, in particolare, contribuirà a elevare la percezione del caldo, accentuando il disagio fisico legato all’afa soprattutto lungo le coste tirreniche e nei grandi centri urbani, riporta Leggo. L’umidità, unita alle alte temperature, porterà l’indice di calore a valori tipici di piena estate, ben oltre i livelli di inizio giugno.

