Meteo, temperature giù fino a 10 gradi: “Arrivano eventi estremi”. L’estate sembra non voler mollare la presa e l’Italia si prepara ad affrontare ancora qualche giornata segnata da temperature elevate. Ma questa volta, all’orizzonte, qualcosa comincia a cambiare. Il caldo africano ha ancora qualche giorno a disposizione per farsi sentire, poi lo scenario potrebbe subire una brusca svolta.

Meteo Giuliacci, ancora caldo per pochi giorni

L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena nei prossimi giorni, con valori termici ancora elevati e punte che potranno raggiungere localmente i 37-38 gradi. Le previsioni pubblicate da MeteoGiuliacci.it confermano per il weekend una fase caratterizzata da sole e temperature sopra la media, soprattutto in alcune zone del Centro-Sud.

È proprio questa la fase che, secondo Mario Giuliacci, rappresenta l’ultimo tratto della nuova fiammata africana prima del cambio di scenario. «Ormai già vi abbiamo dato le linee essenziali. C’è un’ondata di caldo in alto, ci farà ancora soffrire. Siamo stremati ormai da questi continui su e giù dell’anticiclone africano. Ma in fondo si intravede la luce – dice Giuliacci – perché saranno appena cinque giorni di sofferenza. Dal 9 al 12 poi arriva l’aria fresca, con addirittura un crollo termico».

Meteo Giuliacci, temperature giù fino a 10 gradi

Il passaggio potrebbe essere particolarmente evidente al Centro-Nord, dove la diminuzione delle temperature potrebbe arrivare a diversi gradi nel giro di pochi giorni. «Soprattutto al centro-nord, tra i 6 e i 10 gradi. Tre, quattro al sud. Fatto sta che entro metà di settembre riteniamo che le temperature massime siano quasi ovunque sotto 33°», spiega Giuliacci.

Il quadro attuale mostra già una progressiva modifica della situazione nella seconda parte della prossima settimana. Le previsioni di MeteoGiuliacci indicano infatti valori destinati a ridimensionarsi in diverse città italiane tra il 9 e il 10 settembre. Anche Adnkronos, riportando le parole del meteorologo, indica tra il 9 e l’11 settembre una diminuzione delle temperature verso valori più vicini alla norma stagionale, attorno ai 28-29 gradi.

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