Michel Platini vittima di una rapina mentre era in casa: choc totale

Una notte da incubo per Michel Platini, che nella sua residenza vicino Marsiglia si è ritrovato faccia a faccia con un ladro incappucciato. L’ex fuoriclasse francese è stato svegliato da strani rumori all’alba di venerdì 18 luglio 2025 e ha scoperto di essere stato derubato. La procura di Marsiglia ha aperto un’indagine per furto con scasso aggravato. Ecco cosa è successo.

Leggi anche: Beccati dalle telecamere al concerto: arriva la reazione della moglie al presunto tradimento

Rumori nel giardino all’alba: Platini sorprende il ladro

Alle 5:30 del mattino, Michel Platini è stato svegliato da un rumore insolito proveniente dal giardino della sua abitazione nella regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, nel dipartimento delle Bocche del Rodano, nei pressi di Marsiglia. Insospettito, si è alzato per controllare. Quello che si è trovato davanti è stato uno spettro in nero, come descritto dalle fonti francesi: un uomo incappucciato, vestito di scuro, che stazionava vicino a una delle finestre.

Appena incrociato lo sguardo dell’ex campione della Juventus, l’individuo si è dato immediatamente alla fuga. Platini, ancora sotto shock ma lucido, ha notato subito segni di scasso agli ingressi e si è diretto verso il capanno da giardino, dove custodisce alcuni dei riconoscimenti ricevuti durante la carriera calcistica. Lì si è reso conto della gravità dell’accaduto.

Rubati trofei e medaglie: il furto del valore simbolico

Nel capanno mancavano circa venti trofei e medaglie, oggetti dal valore economico forse relativo, ma dal valore simbolico incalcolabile per chi ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio europeo e mondiale. Secondo quanto riferito da RTL, la scoperta ha lasciato Platini sgomento. Si tratta di riconoscimenti ottenuti in decenni di carriera, da calciatore, dirigente e presidente UEFA.

Le autorità locali, avvertite subito dopo la fuga del ladro, hanno effettuato i primi sopralluoghi per verificare le modalità di intrusione. L’ipotesi privilegiata è quella di un furto con scasso mirato, considerando che il ladro ha puntato direttamente a oggetti legati alla carriera sportiva di Le Roi. Al momento non ci sarebbe stata alcuna colluttazione tra Platini e il ladro, né ulteriori danni alla persona.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva