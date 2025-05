Il Napoli vince lo scudetto ma finisce male: oltre 120 feriti

La notte della vittoria dello scudetto ha trasformato Napoli in un immenso stadio a cielo aperto. Dalle luci dei Quartieri Spagnoli fino alle vetrine di via Toledo, ogni angolo della città è stato avvolto dai festeggiamenti dei tifosi del Napoli. Il caldo di maggio non ha fermato la passione dei partenopei, che hanno celebrato il trionfo del campionato con canti e bandiere. L’entusiasmo però è degenerato e la folla ha perso il controllo. Oltre 120 persone sono rimaste ferite.

Napoli festeggia per la vittoria dello Scudetto

Il fulcro delle celebrazioni si è concentrato in piazza del Plebiscito, da dove la folla si è spostata verso piazza Trieste e Trento. In questo luogo simbolico, la Fontana del Carciofo è diventata il centro delle attenzioni, con tifosi che hanno superato le barriere per intonare cori e accendere fumogeni. La scena è stata arricchita dal barocco di San Carlo e dai fuochi d’artificio che hanno illuminato la notte.

Napoli si scatena per la vittoria dello Scudetto: oltre 120 feriti

Lungo il percorso dei festeggiamenti, la polizia municipale ha dovuto delimitare le aree più affollate per garantire la sicurezza. In piazza Bovio, la densità della folla ha richiesto misure straordinarie per evitare incidenti. Gli health point predisposti hanno assistito oltre 120 persone ferite, principalmente per contusioni e colpi di calore, ma nessun caso si è rivelato grave. Il bilancio della serata ha visto un numero consistente di feriti, ma grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari, tutto si è concluso senza gravi conseguenze.

