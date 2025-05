Nuovi sviluppi nel caso Garlasco: la difesa di Alberto Stasi torna a farsi sentire depositando una relazione tecnica che potrebbe rimettere in discussione l’attribuzione dell’impronta “33” trovata sulla scena del delitto. La notizia, riportata in anteprima dal TgLa7 e confermata dall’agenzia AGI, rilancia l’attenzione sulla controversa impronta e potrebbe aprire a nuovi accertamenti giudiziari. Ecco cosa dicono i periti e quali potrebbero essere le conseguenze.

Garlasco, la difesa di Stasi sull’impronta 33: “Potrebbe esserci del sangue”

La difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, ha depositato una nuova relazione tecnica. A firmarla sono gli esperti Ugo Ricci, Pasquale Linarello e Oscar Ghizzoni, consulenti di parte dei legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis. Il documento propone una lettura alternativa della celebre impronta n. 33, attribuita ad Andrea Sempio, amico della vittima. Secondo i tecnici, l’impronta potrebbe contenere materiale organico, forse sangue. L’ipotesi nasce dall’analisi della reazione con la ninidrina, un reagente utilizzato per rilevare impronte latenti. Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis hanno formalmente richiesto ulteriori analisi su questo reperto, ritenendo che possa contenere prove cruciali.

Le richieste alla Procura: nuove analisi sulla traccia

Per supportare la loro tesi, i difensori di Stasi chiedono ora alla Procura della Repubblica di Pavia di autorizzare nuovi accertamenti scientifici sull’impronta, poiché servono test specifici per verificare la reale natura della sostanza. La mossa mira a riaprire uno dei nodi centrali della vicenda: se quella traccia fosse effettivamente insanguinata, cambierebbe la cornice probatoria intorno alla figura di Andrea Sempio, oggi al centro delle nuove indagini. La Procura, da parte sua, nei giorni scorsi ha già manifestato l’intenzione di voler ripetere gli accertamenti sulla traccia, a conferma del fatto che anche gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi.

