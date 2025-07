Nel bosco a cercare funghi ma finisce male: Guido muore così – Era partito per un’escursione, forse per cercare funghi, come faceva spesso. La zona tra Canali e Trivigno, nel territorio montano di Tirano, in provincia di Sondrio, è un angolo di natura selvaggia, amato da chi conosce bene quei sentieri. Ma nel pomeriggio di venerdì 25 luglio 2025, qualcosa è andato storto. Guido Moratti, 77 anni, residente a Stazzona, non è più tornato a casa. E il suo corpo è stato ritrovato poche ore dopo, senza vita, tra gli alberi.

Secondo le prime ricostruzioni, Moratti sarebbe scivolato durante l’escursione, precipitando per circa sette metri in un tratto particolarmente scosceso e impervio del bosco. Non c’erano testimoni diretti, ma due passanti, insospettiti da movimenti anomali e forse da oggetti lasciati a terra, hanno lanciato l’allarme attorno alle 16:30. A mobilitare i soccorsi è stata la centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia, che ha immediatamente valutato la gravità del contesto e inviato rinforzi.

I soccorsi: una macchina perfetta, ma inutile

Nel giro di pochi minuti si sono attivati tutti i mezzi disponibili. Sul posto sono intervenuti:

L’elisoccorso di Caiolo

Il soccorso alpino della Guardia di Finanza

Gli specialisti del soccorso alpino della stazione di Sondrio

I vigili del fuoco

E i carabinieri della compagnia di Tirano

La macchina dei soccorsi si è mossa rapidamente, ma per Guido Moratti non c’era più nulla da fare. I medici e i paramedici hanno tentato manovre di rianimazione sul posto, ma il 77enne era già privo di vita. È stato dichiarato il decesso sul luogo dell’incidente e sono state avviate le procedure per il recupero della salma, con grande delicatezza e rispetto da parte degli operatori.

