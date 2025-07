Blackout totale, persone isolate e senza corrente: la situazione – Un blackout massiccio ha sconvolto la vita quotidiana della nota città italiana, colpendo duramente sia i residenti che i turisti. L’interruzione improvvisa dell’energia elettrica, avvenuta nella tarda mattinata di giovedì 3 luglio, è stata causata da un grave guasto alla rete elettrica, lasciando al buio un’importante zona urbana. Gli effetti sono stati immediati e devastanti: chiusura di istituzioni pubbliche, interruzione dei servizi essenziali e paralisi delle attività culturali.

Blackout totale a Caserta. L’interruzione ha colpito in modo particolare il centro della città, generando disagi tra i cittadini e i visitatori. Gli uffici comunali sono stati costretti a chiudere, bloccando una serie di servizi cruciali, ad eccezione di quelli considerati vitali come lo Stato Civile e i cimiteri. Il settore culturale ha subito uno dei colpi più duri con la chiusura della Reggia di Caserta, uno dei siti museali più prestigiosi del paese.

La direzione della Reggia di Caserta, progettata dall’architetto Luigi Vanvitelli, ha rilasciato una comunicazione ufficiale: “A causa di un grave guasto elettrico che ha interessato la zona di Piazza Vanvitelli e Corso Trieste, la Reggia di Caserta si vede costretta a disporre la chiusura al pubblico a partire da questo momento. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti per la comprensione e la collaborazione”. Questo improvviso annuncio ha colto di sorpresa molti turisti, alcuni dei quali sono arrivati da fuori regione per ammirare gli interni e i giardini storici.

