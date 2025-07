Notte di paura in Italia: ambulanze, polizia, le urla e la tragedia. Cos’è successo

Una raffica di spari ha interrotto la quiete della tarda serata di ieri, mercoledì 16 luglio, trasformando una normale notte d’estate in una tragedia. Un uomo ha perso la vita, tre persone sono rimaste ferite: è il bilancio di una sparatoria che ha scosso profondamente la comunità locale. L’episodio si è consumato in pochi attimi, lasciando sgomento e tensione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine hanno avviato subito le indagini per chiarire dinamica e responsabilità. Sul posto, la scena è rimasta a lungo transennata, tra rilievi e testimonianze raccolte nell’urgenza di ricostruire i fatti.

Intervento di ambulanze e forze dell’ordine

Poco prima delle 22 di ieri, una serie di colpi d’arma da fuoco ha improvvisamente infranto il silenzio della zona, rompendo la consueta quiete serale e gettando nel panico i residenti. Le raffiche sono state avvertite distintamente in tutto il quartiere, provocando un immediato allarme tra gli abitanti che, spaventati, si sono affacciati o rifugiati in casa in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono giunti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e organizzato il trasporto in ospedale, operando in un contesto di massima urgenza e confusione. Contemporaneamente, la zona è stata raggiunta dalle pattuglie della polizia e dei carabinieri, supportate dalla scientifica e dalla polizia locale, che hanno circoscritto l’area e dato avvio ai rilievi tecnici. Gli agenti hanno cominciato a raccogliere elementi utili per chiarire la dinamica dell’accaduto, ascoltando le testimonianze dei presenti e passando al setaccio l’intera scena per individuare bossoli, tracce e possibili collegamenti con eventi recenti.

Vittime e feriti della sparatoria

La ricostruzione iniziale indica che sono stati esplosi almeno dieci colpi, come evidenziato dai bossoli calibro 7,65 raccolti dagli investigatori. Secondo quanto riferito dall’ASL di Taranto, quattro persone sono state trasportate all’ospedale Santissima Annunziata: una è deceduta a causa delle gravi ferite riportate, una seconda è in condizioni critiche in rianimazione, la terza versa in stato grave e la quarta ha riportato una ferita alla gamba destra, ma non sarebbe in pericolo di vita.

