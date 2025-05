Omicidio Ilaria Sula, la notizia dal carcere su Mark Samson: cosa ha fatto

L’omicidio di Ilaria Sula, avvenuto il 26 marzo scorso, continua a scuotere l’opinione pubblica e a rivelare dettagli sempre più inquietanti. La giovane è stata uccisa dal suo ex fidanzato, Mark Samson, 23 anni, oggi detenuto con l’accusa di omicidio volontario. Ma le indagini non si fermano solo a lui: anche la madre del ragazzo è finita sotto la lente della Procura di Roma, indagata per concorso in occultamento di cadavere. Avrebbe infatti aiutato il figlio a ripulire la scena del crimine dopo l’omicidio.

Leggi anche: Maddie McCann, svolta sul caso: l’ultima scoperta a casa del “mostro”

Leggi anche: Dramma in casa, scoppia l’incendio: fiamme altissime mentre dormono

La notizia dal carcere su Mark Samson

Dal carcere, Mark Samson ha scritto una lettera indirizzata ai genitori, con particolare attenzione alla madre. Il contenuto, reso noto nelle ultime ore, getta nuova luce sul rapporto tra madre e figlio, e sull’eventuale ruolo della donna nella vicenda. “Mi dispiace di essere stato un grosso problema per te, mi hai dato tutto, tutto quello che volevo, ma non ti ho fatto nemmeno un piccolo regalo, nemmeno una piccola cosa, e ora non so se avrò mai il tempo di darti amore, tutto l’amore che non ti ho dato in questi 23 anni della mia vita: anche se il mondo mi umilia, mi insulta, mi calpesta, tu sei tutto per me anche se non ci credi.”

Parole forti, scritte in filippino, che mostrano un misto di rimorso, dolore e disperazione. La madre, difesa come il figlio dall’avvocato Fabrizio Gallo, è al centro di un’indagine parallela, e queste frasi potrebbero assumere un peso rilevante anche in fase processuale.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva