Paolo Fox, l’oroscopo della settimana: le previsioni per tutti i segni

Come ogni settimana, Paolo Fox ha condiviso le sue previsioni astrologiche per il periodo dal 26 maggio al 1° giugno 2025. Le sue analisi offrono spunti interessanti per affrontare i prossimi giorni, sia sul piano professionale che personale.

Chi è Paolo Fox

Paolo Fox è un noto astrologo italiano, nato a Roma nel 1961. La sua passione per l’astrologia è nata in giovane età, influenzata dalla nonna. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, guadagnando popolarità attraverso programmi televisivi e radiofonici. Dal 2002 è una presenza fissa nel programma “I Fatti Vostri” su Rai 2, dove presenta le sue previsioni astrologiche. Fox è anche autore di numerosi libri sull’astrologia e continua a essere una figura di riferimento nel panorama astrologico italiano. Come ogni settimana, anche per la prossima, Paolo Fox ha svelato le sue previsioni. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)