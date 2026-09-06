Orrore durante la gara in Italia, auto finisce fuoristrada e investe i tifosi: ci sono morti

Una vettura impegnata nella cronoscalata Monte Erice è uscita fuori strada durante la gara, travolgendo tre persone che si trovavano lungo il percorso. Il bilancio dell’incidente è pesantissimo: due persone sono morte, mentre una terza è rimasta gravemente ferita. Dopo l’accaduto, la competizione è stata sospesa.

L’incidente si è verificato nel corso della 68ª edizione della storica cronoscalata, una delle competizioni automobilistiche più importanti del calendario siciliano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alle persone coinvolte e gestire le conseguenze dell’uscita di strada.



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