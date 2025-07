Paltrinieri in ospedale, due mesi di stop: “Mi sono rotto il…” – Stavolta non è stato il cronometro a fermarlo, né un avversario più veloce. A mettere Gregorio Paltrinieri fuori gioco, ancora una volta, è stato il suo stesso corpo. Dopo aver incassato tre medaglie d’argento ai Mondiali di Singapore, stringendo i denti con un dito rotto, il nuotatore si è arreso, almeno momentaneamente, alla necessità di un intervento chirurgico. Ospedale, camice, flebo e ironia: così si è mostrato ai suoi follower su Instagram. Con la solita sincerità disarmante e una battuta pronta: «Mi sono veramente rotto il…». Un modo brillante per raccontare qualcosa che, in realtà, avrebbe potuto buttarlo giù.

Paltrinieri in ospedale, due mesi di stop: “Mi sono rotto il…”

Il campione azzurro è stato ricoverato a Sassuolo, dove si è sottoposto a un doppio intervento. Il primo per sistemare la microfrattura al dito, rimediata durante gli allenamenti a Singapore. Il secondo, più complesso, per risolvere un problema più datato: la rimozione di una vite intrarticolare al gomito, residuo di una frattura avvenuta nel 2024, al termine dei Giochi Olimpici. Paltrinieri ha scelto di condividere tutto con i suoi fan: dalla foto pre-operatoria alla pizza post-anestesia. E ha voluto ringraziare pubblicamente chi gli è stato accanto: «Un grazie speciale a Giuseppe Porcellini e alla sua équipe, al dottor Manzieri, all’ospedale di Sassuolo e naturalmente a Tiziana Balducci. Mi hanno rimosso la vite che mi dava fastidio e sistemato il dito. E mi hanno offerto un chilo di pizza ieri sera».

La voce della Federazione: “Intervento complesso”

Anche la Federazione Italiana Nuoto ha diffuso una nota dettagliata per fare chiarezza sul quadro clinico del nuotatore. «È stata eseguita un’artroscopia di gomito con rimozione della vite intrarticolare su pregressa frattura, con successivo innesto cartilagineo. Nella stessa seduta, è stata eseguita la riduzione della frattura della base della terza falange del quarto dito della mano sinistra, avvenuta durante la 10 km a Singapore». Il decorso post-operatorio è già cominciato. Secondo i medici, Greg dovrebbe tornare ad allenarsi tra 6 e 8 settimane, il che significa che il suo rientro in vasca è previsto per ottobre.

