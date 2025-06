Panico in aeroporto, collisione tra due aerei durante il decollo (VIDEO)

Un boato assordante ha infranto la calma di un pomeriggio apparentemente tranquillo, trasformando l’attesa di molti viaggiatori in un improvviso incubo. L’atmosfera si è improvvisamente caricata di panico e incredulità, mentre i passeggeri, attoniti testimoni di un episodio inimmaginabile, si sono stretti ai sedili, col cuore in gola. Invece del consueto ronzio dei motori pronti al decollo, un suono metallico e stridente ha annunciato una collisione, un violento impatto che ha segnato profondamente la memoria di chi l’ha vissuto.

In pochi attimi, la situazione si è trasformata in un’emergenza. L’odore acre del carburante, mischiato a polvere e fumo, ha invaso l’abitacolo, mentre urla e caos si diffondevano tra le file. I volti dei presenti, inizialmente rilassati, erano ora segnati dal terrore, con occhi sbarrati che cercavano di comprendere la gravità dell’accaduto. Fortunatamente, il destino ha voluto che la tragedia fosse solo sfiorata: nessun incendio, nessuna esplosione, solo la ferita aperta di due enormi aerei, le cui ali, progettate per solcare i cieli, si erano scontrate con inaudita violenza.

