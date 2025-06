Panico in mare, elicottero precipita tra le barche – Una giornata serena si è trasformata in un incubo quando un elicottero, con cinque persone a bordo, è precipitato nelle acque di un porto turistico, interrompendo bruscamente la tranquillità del luogo. Il fragore dell’impatto e le urla dei presenti hanno rotto il silenzio, mentre il velivolo si inabissava rapidamente. È stato un momento di paura intensa, con la vita dei passeggeri appesa a un filo sottile.

Panico in mare, elicottero precipita tra le barche

L’incidente è avvenuto nel porto turistico di Vouliagmeni, a sud di Atene. Le autorità greche hanno reagito con prontezza, avviando immediatamente un’indagine per determinare le cause dell’ammaraggio. L’episodio sottolinea l’importanza della sicurezza aerea e della preparazione delle squadre di soccorso, fattori chiave per la protezione dei viaggiatori e degli equipaggi. La scena drammatica ha attirato l’attenzione dei media mentre le autorità si affrettavano a coordinare i soccorsi. I testimoni presenti hanno assistito con apprensione, mentre i soccorritori si impegnavano a salvare le vite dei cinque passeggeri. L’elicottero, decollato poco prima da una zona vicina, ha subito un guasto tecnico improvviso, secondo le prime ipotesi delle indagini.

Le operazioni di salvataggio hanno evitato una tragedia maggiore

Le operazioni di salvataggio, condotte con grande efficienza, hanno evitato una tragedia maggiore. L’incidente ha messo in luce la necessità di rafforzare i protocolli di sicurezza e la prontezza delle squadre di emergenza per affrontare situazioni simili in futuro. Il Ministero degli Affari Marittimi greco sta lavorando per fornire risposte chiare e identificare misure preventive efficaci.

