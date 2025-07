Allarme incendio sul volo Ryanair: il video dei passeggeri in fuga sulle ali (VIDEO) – Un momento di normale attesa prima del decollo si è trasformato in un incubo per i passeggeri del volo Ryanair da Palma di Maiorca a Manchester. Alle 00:36 del 5 luglio, una spia luminosa ha segnalato un possibile incendio a bordo, scatenando il panico e portando all’evacuazione immediata dell’aereo. L’ansia ha rapidamente sostituito la calma mentre il personale tentava di gestire la situazione.

Nel caos generale, alcuni passeggeri, presi dalla paura, hanno scelto di abbandonare l’aereo in maniera pericolosa, saltando dalle ali e cadendo sulla pista. Le scene di confusione sono state catturate in video che mostrano persone in cerca di salvezza tra urla e corse frenetiche. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della Guardia Civil ha contribuito a ristabilire l’ordine, ma l’episodio ha lasciato dietro di sé 18 feriti, sei dei quali ricoverati con lesioni non gravi.

Esto ha ocurrido en el aeropuerto de Mallorca tras incendiarse un motor del avión de Ryanair. 18 personas han tenido que ser atendidas. pic.twitter.com/zW02AwVIzX — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) July 5, 2025

Allarme incendio sul volo Ryanair: 18 feriti

Il protocollo d’emergenza per maxi incidenti è stato immediatamente attivato dal Centro di coordinamento delle emergenze, garantendo un rapido dispiegamento di ambulanze e squadre antincendio sulla pista di Son Sant Joan. L’evacuazione è avvenuta tramite scivoli gonfiabili, rivelandosi poi un falso allarme. Il segnale di pericolo si è rivelato errato, ma ha comportato procedure obbligatorie per garantire la sicurezza dei passeggeri.

