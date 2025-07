Paolo Fox, l’oroscopo di agosto 2025 per tutti i segni

L’estate è entrata nel vivo e agosto 2025 si preannuncia come un mese cruciale secondo le stelle di Paolo Fox. L’astrologo più amato d’Italia ha stilato le sue previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali, analizzando amore, lavoro e opportunità da cogliere. Alcuni segni saranno baciati dalla fortuna, altri dovranno affrontare rotture, tensioni o decisioni importanti. Di seguito, scopri nel dettaglio cosa ti riserva il cielo, segno per segno.

Segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete

Per gli Ariete, agosto porta riflessione. Il cuore ha bisogno di certezze, non di illusioni. Le stelle vi invitano a fare chiarezza nei sentimenti, evitando relazioni confuse o troppo cariche di parole ma prive di sostanza. In ambito lavorativo rallentate: non tutto può essere risolto con l’azione frenetica. Imparate ad ascoltare e ad attendere il momento giusto. Collaborazioni e progetti comuni potranno decollare solo se saprete fidarvi degli altri, senza diffidenze inutili.

Leone

Voglia di brillare, ma con autenticità. Agosto sarà il mese in cui il Leone riscopre se stesso sotto una nuova luce: meno apparenza, più verità. In amore vi verrà chiesto di essere più presenti e meno performativi. Chi vi ama desidera profondità, non solo gesti plateali. A livello professionale, avrete occasione di mettervi in gioco con nuove idee, ma attenzione: analizzate ogni dettaglio prima di firmare o accettare proposte. Il cuore, se aperto, può sorprendervi più di quanto immaginiate.

Sagittario

Il Sagittario affronterà un mese di movimenti, interni ed esterni. Possibili viaggi, anche improvvisi, porteranno nuove consapevolezze. In amore, le relazioni potrebbero cambiare forma: più libere, meno vincolanti ma non per questo meno sincere. Il lavoro vi metterà davanti a un bivio importante: accettare una nuova sfida o restare nella sicurezza del conosciuto? L’energia sarà alta, ma va usata con lucidità. Agosto è il mese per piantare semi che germoglieranno in autunno.

Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro

Grande mese per i Toro, premiati dalle stelle soprattutto in ambito lavorativo. Chi ha esami, colloqui o trattative da affrontare lo farà con successo. Le stelle favoriscono anche trasferimenti e cambiamenti, soprattutto se legati alla crescita personale. L’unica nota dolente riguarda le finanze: occhio alle spese non programmate. In amore, tutto splende: matrimoni, convivenze, nuovi legami. Anche chi ha chiuso una storia da poco potrebbe sorprendersi trovando subito un nuovo amore. Incontri lampo, flirt e colpi di fulmine dietro l’angolo.

Vergine

Per la Vergine, agosto è il mese per gettare le basi per un autunno produttivo. Il lavoro migliora, soprattutto per chi gestisce un’attività propria. Le soddisfazioni arrivano grazie a investimenti passati: chi ha seminato bene, ora raccoglie. In amore, le stelle sorridono soprattutto ai single, spingendoli a vivere con leggerezza e passione. Le coppie consolidate pianificano viaggi, progetti e, per chi ha figli, una riorganizzazione familiare utile. Fine mese fortunata anche per risolvere problemi con ex o tensioni irrisolte.

Capricorno

Mese intenso per i Capricorno, che sentiranno tutto il peso delle responsabilità. Alcune collaborazioni potrebbero interrompersi, e non sarà un male. Vi siete fidati di chi non lo meritava? Ora è tempo di voltare pagina. Nel lavoro ci saranno momenti di smarrimento, ma anche spunti per iniziare qualcosa di nuovo. In amore il periodo è altalenante: le tensioni crescono, soprattutto se la relazione non poggia su basi solide. Attenzione ai rapporti con persone invidiose o poco limpide.

