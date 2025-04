Papa Francesco, chi è in realtà Giovanni: lui scorterà la bara al funerale – «Essere lì, accanto a lui, sarà come toccare il cielo. È un onore immenso per me accompagnarlo fino alla fine». Giovanni lo dice con la voce incrinata dall’emozione, gli occhi appannati da un dolore antico che oggi però sembrano brillare di una luce nuova. «È un privilegio essere stato scelto tra quei quaranta poveri che lui voleva al suo fianco». Saranno proprio loro, i dimenticati, ad accompagnare Papa Francesco nel suo ultimo viaggio, come lui aveva chiesto. Come aveva sempre vissuto. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco, chi è in realtà Giovanni: lui scorterà la bara al funerale

Giovanni ha 56 anni, è nato a Palermo, «la mia Sicilia», sottolinea con fierezza. Da giovane si era trasferito a Roma. Oggi si muove lentamente, aiutandosi con una stampella, trascinando una gamba che da un anno non gli risponde più, da quando l’ictus lo ha colpito senza preavviso. Oggi vive a Palazzo Migliori, l’ex hotel di lusso che Papa Francesco ha trasformato in rifugio per senzatetto, proprio a due passi da San Pietro. «Un palazzo nobile. E senza offesa, qui dentro mi sento nobile anch’io», ha aggiunto. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco, chi Giovanni: lo scorterà la bara al funerale

Faceva il facchino negli alberghi, una vita semplice ma dignitosa, fino a quando la tragedia lo ha travolto troppo presto. «Mia moglie aveva solo 24 anni, mia figlia 6. Sono morte investite da un ubriaco. Quel giorno mi è caduto il mondo addosso. Ho iniziato a tagliarmi, ho lasciato casa, il lavoro… tutto. Non volevo più vivere. Ho iniziato a dormire sotto le colonne del Vaticano», ha confidato Giovanni. È lì che ha trovato una mano tesa: quella della Comunità di Sant’Egidio. «Andavo a mangiare a via Dandolo. Quando mi è venuto l’ictus, loro mi hanno raccolto. Mi hanno curato. E grazie a monsignor Santopadre sono stato accolto a Palazzo Migliori. Una stanza, un letto, una famiglia nuova», ha sottolineato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva