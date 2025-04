Papa Francesco e il testamento: una frase scatena dubbi e discussioni – Non ci sono orpelli né sorprese clamorose. Eppure, in quel foglio firmato il 29 giugno 2022, Papa Francesco ha consegnato qualcosa di molto più intimo e potente di una lista di lasciti: ha messo nero su bianco il suo addio alla Terra, con parole tanto misurate quanto evocative. La data, scelta non a caso, coincide con la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma. E già questo dice molto. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco e il testamento: una frase scatena dubbi e discussioni

Il testamento è stato reso pubblico ieri sera dalla sala stampa vaticana, come un sigillo che chiude simbolicamente un pontificato iniziato più di dieci anni fa. Non c’è nulla di spettacolare, nessun colpo di scena, nessun riferimento a beni o oggetti materiali: solo la richiesta di essere sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore e il desiderio che tutto avvenga nella semplicità più assoluta. Sulla tomba una sola parola: Franciscus. Quello che ha colpito molti, però, è un’altra cosa. Non tanto il loculo prescelto – tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza – né il benefattore misterioso che si è offerto di coprire le spese. Ma una frase. Una parola, per essere precisi. (continua a leggere dopo le foto)

Papa Francesco e il testamento: frase sibillina desta perplessità

Il Papa ha scritto nella lettera testamento: “Con viva speranza nella Vita Eterna”. Non “certezza”. E qui, nel mondo cattolico, si è aperta una discussione che sta facendo vibrare le corde più profonde della fede. Per alcuni è solo una scelta stilistica, quasi una forma di umiltà. Per altri, è una piccola ma significativa incrinatura rispetto alla tradizionale teologia cattolica. In fondo, ci si chiede: può un Papa “sperare” soltanto, laddove la dottrina invita a “credere senza ombra di dubbio”?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva