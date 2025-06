Papa Leone arriva tardi in udienza, la sua reazione spiazza: cosa ha detto. Una giornata di rilevanza storica e spirituale si è consumata nella Città Eterna, dove la Sala Clementina ha fatto da cornice a un incontro significativo fra il Papa e i partecipanti al simposio ecumenico commemorativo dei 1.700 anni del Concilio di Nicea. Questo evento, tenutosi presso l’Angelicum, rappresenta un momento cruciale per il dialogo interconfessionale, mirato a rinforzare i legami tra le varie confessioni cristiane e a superare le fratture che ancora caratterizzano il panorama religioso mondiale.

Papa Leone rilancia l’unità nella fede

L’atmosfera nella Sala Clementina era carica di solennità, ma anche permeata da un senso di speranza e apertura. L’anniversario dei 1.700 anni del Concilio di Nicea ha offerto l’opportunità di riflettere su questioni cruciali della fede cristiana, tra cui la celebrazione della Pasqua, festa centrale per tutte le Chiese. È stato un momento di profonda comunione, dove le differenze dottrinali sono apparse come un terreno fertile per costruire unità piuttosto che come un insormontabile ostacolo.

Le prime parole pubbliche di Papa Leone

Durante l’udienza, Papa Leone XIV ha accolto i partecipanti con parole di umiltà e gratitudine, introducendo il suo discorso con una nota personale: «Vorrei scusarmi per il leggero ritardo e chiedervi anche pazienza. Non è ancora trascorso un mese dal mio nuovo incarico, quindi ci sono molte esperienze di apprendimento. Ma sono molto felice di essere con voi». Le parole del Papa hanno risuonato con forza, sottolineando l’importanza del dialogo e della comprensione reciproca in un momento storico così significativo.

