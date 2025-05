Papa Prevost, spunta la foto ‘profetica’: cosa accadde molti anni fa

Nessuno avrebbe mai immaginato che quella foto, scattata anni fa in un parco divertimenti italiano, potesse assumere un significato tanto simbolico oggi. Eppure, lo scatto che ritrae l’allora semplice padre Robert Francis Prevost davanti alla miniatura della basilica di San Pietro ha fatto rapidamente il giro dei social. Il motivo? Il religioso ritratto sorridente a Minitalia, nel cuore di Leolandia a Capriate San Gervasio (in provincia di Bergamo), è oggi il nuovo Pontefice: Papa Leone XIV.

La coincidenza ha fatto subito parlare di premonizione. In quel gesto innocente e turistico, molti hanno letto un segno quasi profetico del futuro che attendeva l’attuale Vescovo di Roma. E non si tratta solo di suggestioni: lo scatto è tornato alla luce proprio nei giorni successivi alla sua elezione, diventando virale tra fedeli e curiosi.

La foto ritrovata e condivisa: da semplice ricordo a simbolo potente

A diffondere la fotografia è stato il parco divertimenti Leolandia, che ingloba l’area di Minitalia dove si trovano le riproduzioni in scala dei luoghi più iconici d’Italia. Ma l’immagine era apparsa originariamente nel gruppo Facebook del Santuario di Santa Rita di Milano, pubblicata da Padre Lenzi, grande amico di Robert Francis Prevost.

Secondo quanto riportato dalla direzione del parco, la visita di Prevost risale a una giornata trascorsa in amicizia a Capriate, pochi anni dopo l’inaugurazione del parco nel 1971. Una giornata qualsiasi, diventata oggi un documento raro e suggestivo, capace di collegare passato e presente in modo quasi mistico. “Per noi è un grande onore poter condividere questa fotografia – ha commentato Giuseppe Ira, presidente di Leolandia – che da semplice ricordo si è trasformata in una testimonianza preziosa e inaspettata“.

