Conclave, chi era l’uomo vestito di nero sulla balconata insieme ai cardinali

Il recente annuncio dell’elezione di Papa Leone XIV ha suscitato grande attenzione non solo per l’evento in sé, ma anche per la presenza di una figura enigmatica sulla balconata durante la proclamazione dell'”Habemus Papam”. (Continua…)

Leggi anche: Papa Prevost e le accuse dal Perù: le indagini prima del Conclave

Leggi anche: Papa Prevost, la cugina italiana rompe il silenzio: “C’è una cosa che lui non sa”

Conclave, un uomo vestito di nero appare sulla balconata

Durante la proclamazione dell’Habemus Papam, un uomo vestito di nero è apparso sulla balconata insieme a tutti gli altri cardinali. Questo individuo ha attirato l’interesse di molti osservatori e fedeli presenti in Piazza San Pietro. La sua presenza ha generato numerose speculazioni e domande riguardo al suo ruolo e alla sua posizione all’interno della cerimonia.(Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)