Paura al mare, nonna e bimbo trascinati al largo su un materassino

Panico sulle coste italiane, dove un bambino di 5 anni e la sua nonna sono stati trascinati al largo su un materassino gonfiabile a causa della corrente e del vento. L’incidente si è verificato a circa due miglia nautiche dalla costa, mettendo a rischio la vita dei due malcapitati.

Paura a Castellammare di Stabia, nonna e bimbo trascinati al largo su un materassino

Il fatto è successo a Castellammare di Stabia. La situazione critica ha richiesto l’intervento tempestivo della Guardia Costiera. Partendo dal porto stabiese, la motovedetta CP 542 ha raggiunto rapidamente i due in difficoltà. Uno dei soccorritori si è tuffato in mare per portare in salvo il bambino e la nonna, che, nel tentativo di aiutare il nipote, era rimasta intrappolata in acqua.

Nessuna conseguenza, ma tanta paura

Una volta recuperati a bordo, entrambi sono stati assistiti fino all’arrivo dei soccorritori del 118 di Torre Annunziata. Durante l’operazione, il nonno del piccolo ha avuto un malore osservando la scena drammatica dalla spiaggia. L’incidente è stato fortunatamente risolto senza conseguenze tragiche grazie all’efficienza dei soccorsi.

Questo episodio sottolinea la pericolosità dei materassini in mare, specialmente in presenza di condizioni meteorologiche avverse. Anche una leggera corrente può trasformare un momento di relax in una situazione potenzialmente letale. È fondamentale che i bagnanti siano consapevoli dei rischi associati a questi apparati galleggianti.

