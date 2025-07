Paura al supermercato, 11 persone accoltellate da un uomo: la situazione

Una tranquilla giornata di spesa si è trasformata in una scena da incubo in un supermercato. Un uomo ha accoltellato almeno 11 persone, seminando il panico tra i clienti. L’aggressore, un 42enne, è stato arrestato. Le autorità parlano di un gesto del tutto casuale, senza un obiettivo preciso. Ecco cosa è successo tra gli scaffali del supermercato.

Panico tra le corsie del supermercato

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un supermercato Walmart a Traverse City, nel nord del Michigan. Un uomo di 42 anni, armato con un coltello pieghevole, ha improvvisamente iniziato ad accoltellare i clienti, senza una motivazione apparente.

Secondo il capo della polizia della contea di Grand Traverse, Michael Shea, l’attacco non era premeditato: «Si tratta di atti compiuti a caso. Le vittime non erano state prese di mira in anticipo». Il caos è scoppiato nei pressi delle casse, dove l’aggressore ha colpito le prime persone, per poi spostarsi rapidamente tra gli scaffali, provocando ferite ad almeno undici persone.

«Ho visto sangue ovunque», il racconto di una testimone

A testimoniare l’orrore è Julia Martell, una cliente presente al momento dell’aggressione, intervistata dal New York Times. La donna si trovava nel reparto farmacia quando ha sentito le prime urla. «Ho visto un uomo correre con un coltello in mano nel reparto farmacia, spintonando e accoltellando i clienti mentre attraversava il negozio».

Poi ha aggiunto: «Ho visto tre persone ferite e sangue ovunque». Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito da solo, senza complici, e sarebbe stato bloccato poco dopo dalle forze dell’ordine giunte sul posto in pochi minuti. Come stanno le vittime dell’aggressione?

