Cammina vicino ai binari e viene travolto da un treno, dramma nella stazione in Italia – Mattinata tragica alla stazione ferroviaria di Olevano di Lomellina, piccolo comune della provincia di Pavia, dove un uomo di 68 anni è stato travolto da un treno in transito. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45 e ha immediatamente paralizzato la circolazione sulla linea Milano-Mortara-Alessandria. Le condizioni dell’uomo, che al momento dell’impatto si trovava nei pressi della banchina, sono apparse da subito gravissime.

La persona è stata soccorsa sul posto dal personale medico dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), intervenuto con due ambulanze, un’automedica e un elicottero decollato da Milano. È stata poi trasferita in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, uno dei centri d’eccellenza per i traumi maggiori. Le sue condizioni restano critiche.

L’intervento dei carabinieri e la ricostruzione della dinamica

A occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Compagnia di Vigevano, che stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Secondo una prima ipotesi, il 68enne sarebbe stato investito in prossimità della fermata ferroviaria, il che suggerisce che il treno non stesse procedendo a velocità elevata. Nonostante ciò, l’impatto è stato talmente violento da sbalzare l’uomo per alcuni metri, causandogli traumi multipli. Restano da chiarire diversi aspetti: l’uomo stava attraversando i binari? Si trovava in una zona vietata? Ha avuto un malore? Oppure si è trattato di una tragica disattenzione? Nessuna pista è esclusa. Le autorità stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze di eventuali presenti.

