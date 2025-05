Pensa di avere il reggiseno allacciato male, poi l’agghiacciante scoperta – Aveva 30 anni, faceva sport, mangiava bene, usava prodotti naturali e si sentiva in forma. Anzi, più che in forma: invincibile. Radwah Oda, texana, oggi 33enne, non avrebbe mai immaginato che dietro quel dolore al petto, quella fitta sotto il seno e quei piccoli segnali che ogni tanto si affacciavano, potesse nascondersi qualcosa di grave. Troppo impegnata, troppo sicura di sé, troppo “sana” per credere che potesse trattarsi di una malattia. Invece sì. (continua a leggere dopo le foto)

“Ogni volta che avvertivo dei sintomi, li consideravo insignificanti”, ha raccontato Radwah Oda al Daily Mail. All’inizio fu solo un fastidio sotto il seno destro. “Sarà il reggiseno”, pensava. Poi comparve del sangue nelle feci: “Dev’essere un’ernia”. Nulla che meritasse una visita medica, nella sua testa. Anche perché, come lei stessa ha ammesso, non si sottoponeva a un controllo da anni. Il tempo sembrava sempre poco, la vita troppo piena per fermarsi. Ma quando arrivarono vomito e diarrea persistenti, fu costretta ad andare in ospedale. Risultato? Una diagnosi rassicurante, tranquilla: semplice virus intestinale. Peccato che fosse tutt’altro. (continua a leggere dopo le foto)

La verità brutale: Radwah deve lottare contro un tumore al colon con metastasi

Una TAC più approfondita ha spazzato via ogni illusione. Radwah non aveva un’influenza intestinale, ma un cancro al colon in stadio avanzato, con 20 metastasi al fegato. Il mondo le è crollato addosso. “La stanza si è ristretta intorno a me. Mi sentivo piccola, vulnerabile. Avevo sempre creduto di fare tutto il possibile per evitare il cancro… e invece era lì”, ha confidato la giovane. La sua incredulità era comprensibile. Giovane, attenta alla salute, senza comportamenti a rischio. Ma il cancro non fa distinzioni.

