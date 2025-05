Pioggia e fango, ci sono morti e dispersi: le immagini agghiaccianti (VIDEO)

Quando le piogge incessanti si abbattono su una regione, tutto cambia in un istante. Le strade si trasformano in torrenti impetuosi, le case diventano isole, mentre il rumore incessante dell’acqua domina ogni cosa. In queste situazioni, l’attesa che il maltempo si plachi diventa l’unica costante.

La scena è familiare, quasi un copione che si ripete con drammatica regolarità. Le sirene risuonano incessantemente, gli elicotteri sorvolano le aree critiche, mentre i soccorritori si affannano senza sosta. L’ansia di chi cerca un familiare disperso si mescola alla desolazione di chi ha perso ogni cosa.

Il cielo continua a riversare pioggia. Le persone, impotenti, osservano il livello dell’acqua salire lentamente, contando i centimetri che li separano da una possibile catastrofe. Le inondazioni hanno colpito la costa orientale dell’Australia con una violenza senza precedenti negli ultimi decenni. Il maltempo, in pochi giorni, ha mietuto vittime e disperso persone, riportando alla mente le devastazioni del passato.

