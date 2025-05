Polizia ritrova bimba scomparsa da un anno, poi la scoperta shock: cosa ha fatto il padre – Dalla disperazione alla speranza. Dalla violenza alla possibilità di una nuova vita. È la storia dolorosa, ma con un finale aperto alla rinascita, di una bambina di appena 14 mesi, ritrovata dalla polizia in condizioni disumane dopo una lunga e travagliata scomparsa. Una vicenda che comincia con un cuore spezzato e si chiude con un bigliettino pieno di amore.

L’inizio: un amore malato e una maternità imposta

Tutto ha inizio mesi fa, quando una donna italiana denuncia alle autorità una storia che ha dell’incredibile. Racconta di aver avuto una relazione con un uomo straniero, irregolare sul territorio italiano, del quale conosceva solo il soprannome. L’uomo, secondo quanto riferito dalla donna, l’avrebbe costretta con continue minacce e maltrattamenti a portare a termine la gravidanza per ottenere, attraverso la nascita del figlio, un permesso di soggiorno. La relazione, se così la si può definire, è continuata ancora per qualche tempo dopo la nascita della bambina. Fino al momento più drammatico: l’uomo prende la neonata e sparisce nel nulla. Da quel giorno, nessuna notizia. Solo silenzio, paura e speranza che la piccola stesse bene da qualche parte.

Il ritrovamento: abbandono, droga e degrado

La verità è emersa solo mesi dopo, grazie a un’intensa attività investigativa della Squadra Mobile di Novara, specializzata in reati contro la persona. Gli agenti sono riusciti a identificare l’uomo, senza fissa dimora e con un lungo curriculum criminale: precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, detenzione di armi e traffico di stupefacenti. Dopo una lunga e ostinata ricerca, l’uomo viene finalmente rintracciato all’interno di un locale notturno. Sottoposto a interrogatorio, cede e confessa: la bambina è stata affidata a una donna tossicodipendente e con precedenti penali, residente in provincia. Il quadro che emerge è agghiacciante: una neonata lasciata in balia del degrado, in una casa priva delle più elementari condizioni igienico-sanitarie. Gli agenti irrompono nell’abitazione e trovano la piccola in stato di abbandono.

