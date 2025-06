Il ponte crolla sotto i piedi di centinaia di turisti: morti e dispersi

Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia: un ponte in ferro sul fiume è improvvisamente crollato. Decine di turisti sono finiti in acqua, travolti dalla corrente potenziata dalle piogge dei giorni scorsi. Il bilancio è pesante: almeno due morti, 32 feriti e diversi dispersi. I soccorsi sono ancora in corso, ma le condizioni del fiume complicano ogni operazione. Ecco cosa è accaduto.

La tragedia a Kundamala: un ponte, decine di turisti e un cedimento improvviso

Il drammatico incidente è accaduto ieri a Kundamala, nel distretto di Maval, vicino alla città indiana di Pune, dove un ponte in ferro sul fiume Indrayani è improvvisamente crollato. Erano circa le 16:00 ora locale di domenica quando un ponte in ferro, costruito oltre trent’anni fa, ha ceduto sotto il peso della folla presente nella zona di Kundamala, meta popolare per le gite del fine settimana. Il ponte attraversava il fiume Indrayani, già ingrossato dalle forti piogge dei giorni precedenti, e l’improvviso collasso ha provocato la caduta di decine di persone nelle acque tumultuose.

Soccorsi in condizioni estreme: la lotta contro il tempo e la corrente

Le operazioni di salvataggio, subito attivate, sono rese particolarmente complesse dalle condizioni del fiume Indrayani, con il livello dell’acqua elevato e la corrente molto forte. Sul posto sono intervenute numerose squadre della National Disaster Response Force (NDRF), supportate dai vigili del fuoco, dalla polizia locale e da volontari della zona.

Finora i soccorritori sono riusciti a salvare tra le 5 e le 7 persone, tutte trasportate d’urgenza negli ospedali vicini. Si stanno utilizzando apparecchiature specializzate per scandagliare le aree sommerse e individuare eventuali superstiti o i corpi dei dispersi. Il compito è arduo e le condizioni meteo non aiutano. Le autorità hanno fatto sapere che le ricerche continueranno senza sosta, anche durante la notte.

