“Pregate per me, non so se ce la farò”. Il terribile annuncio scuote la politica italiana: la sua triste confessione (VIDEO)

La celebrazione tradizionale dedicata alla Madonna delle Grazie si è trasformata in un momento di forte partecipazione emotiva per i numerosi fedeli presenti. Nel corso della funzione, dopo un intervento incentrato su temi di attualità e richiami alla pace, una figura politica di primo piano ha scelto di rendere pubblica una condizione personale finora rimasta riservata, attirando l’attenzione dell’intera basilica.

Nel passaggio conclusivo del suo intervento, il tono del discorso è cambiato improvvisamente: “A tutti chiedo di pregare per me”, ha detto, in un contesto che ha subito assunto un carattere più intimo e personale.

Clemente Mastella e l’annuncio in basilica: “Anche io lo sono. E spero di farcela”

Protagonista dell’episodio è stato Clemente Mastella, intervenuto durante le celebrazioni nella Basilica della Madonna delle Grazie. Rivolgendosi al neo arcivescovo Michele Autuoro, che poco prima aveva dedicato un pensiero alle persone che soffrono, Mastella ha pronunciato parole nette: “Lei si è rivolto a quelli che sono malati. Anche io lo sono. E spero di farcela”.

Nel corso dello stesso momento ha ripetuto la richiesta di vicinanza spirituale: “Anche io sono malato, spero di farcela” e “Pregate per me”. Le frasi sono state accolte da un applauso prolungato da parte dei presenti.

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