Prende a sprangate le auto, intervengono i passanti e per lui finisce male (VIDEO)

A Martina Franca, nel Tarantino, una mattinata qualunque si è trasformata in pochi minuti in una scena di forte tensione. Una spranga di ferro, alcune auto danneggiate e l’intervento dei cittadini hanno acceso il caos nel cuore della città. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti, mentre emergono nuovi dettagli su quanto accaduto.

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, aumentando paura e apprensione attorno a quanto accaduto nella cittadina della Valle d’Itria. Nei video si vedono gli attimi più concitati della vicenda, tra l’aggressione alle auto e la successiva colluttazione con alcuni cittadini intervenuti per fermare l’uomo. Scene di forte tensione, che hanno impressionato i passanti presenti e quanti le hanno successivamente viste online. Un episodio che, nel giro di poche ore, ha così superato i confini della strada in cui è avvenuto, trasformandosi in un caso discusso anche sui social. Le ricostruzioni della dinamica sono ancora al vaglio degli investigatori.

Martina Franca, la spranga contro le auto in pieno centro

L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 5 settembre, nella zona centrale di Martina Franca, nei pressi di Palazzo Ducale. Secondo quanto riportato da Libero Quotidiano, un uomo di origine africana avrebbe impugnato una lunga spranga iniziando a colpire alcune automobili. Le prime informazioni parlavano di una persona in evidente stato di alterazione.

Una vettura in transito è stata colpita mentre percorreva la strada: il finestrino lato conducente è andato in frantumi e la donna alla guida ha riportato una lieve ferita al braccio sinistro. Nella stessa zona si trovava anche l’auto del sindaco, che non sarebbe stata danneggiata.

Martina Franca, intervengono i passanti

La situazione è rapidamente degenerata e alcuni cittadini sono intervenuti per cercare di fermare l’uomo. Secondo le ricostruzioni pubblicate dal Corriere della Sera, il giovane, indicato come cittadino ghanese, è stato affrontato e disarmato dai passanti dopo una colluttazione. Anche alcune delle persone intervenute sarebbero rimaste ferite.

Sul posto sono quindi arrivati i Carabinieri e gli operatori del 118. I militari hanno riportato la situazione alla calma e preso in consegna l’uomo, affidandolo successivamente alle cure dei sanitari. Restano da chiarire le ragioni che avrebbero provocato la sua reazione e portato all’aggressione contro le automobili.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva