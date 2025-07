Pullman Flixbus si ribalta, dramma in autostrada – Un viaggio che doveva essere sicuro si è trasformato in una tragedia. Alle 2.40 del mattino, un pullman Flixbus in viaggio da Copenaghen a Vienna si è ribaltato sull’autostrada A19, nel land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, vicino alla località di Roebel. A bordo c’erano 53 persone, di cui 20 sono rimaste ferite, una in condizioni gravissime, secondo quanto riportato dai media tedeschi, tra cui Dpa.

Le cause dell’incidente sono ancora sotto inchiesta, ma le prime ipotesi suggeriscono che il veicolo si sia adagiato su un fianco dopo aver sbandato, forse a causa di un colpo di sonno del conducente o di un problema tecnico. L’esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate. Decine di ambulanze, insieme ai mezzi dei vigili del fuoco e alle pattuglie della polizia, sono giunte sul luogo per prestare assistenza. Il traffico verso Berlino è stato chiuso per ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del veicolo incidentato. Flixbus ha dichiarato di essere in contatto con le autorità locali per fornire tutto il supporto necessario ai passeggeri coinvolti e per collaborare attivamente alle indagini in corso. Questo incidente riporta l’attenzione sul tema della sicurezza dei viaggi notturni su lunghe distanze, sempre più comuni tra studenti, turisti e lavoratori in Europa.

