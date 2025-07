Ragazzi italiani in vacanza, il volo terrificante e le urla: choc nel residence

Un giovane italiano di 17 anni è rimasto vittima di un drammatico incidente durante un soggiorno con otto amici. L’episodio si è verificato nella notte tra il 10 e l’11 luglio. L’incidente ha sollevato numerosi interrogativi sulle cause che hanno portato al tragico evento. Le autorità locali stanno indagando senza tralasciare nessuna ipotesi, raccogliendo testimonianze e ricostruendo la dinamica della caduta.

Leggi anche: Bimba si alza dal letto e muore così a 7 anni: la tragedia davanti alla madre

Grave incidente in una casa vacanze a Corfù

Il drammatico episodio ha avuto luogo a Corfù, nella notte tra il 10 e l’11 luglio: il ragazzo è precipitato dal secondo piano di un’abitazione presa in affitto dove si trovava insieme ad altri otto coetanei. La caduta gli ha causato traumi gravi, costringendolo a un ricovero urgente e lasciando la sua famiglia e i compagni in stato di shock. I ragazzi presenti hanno immediatamente soccorso l’amico, allertando i servizi di emergenza, mentre i genitori, appena informati dell’accaduto, si sono precipitati sull’isola per assisterlo durante il ricovero.

Corfù, 17enne italiano cade dal balcone mentre è in vacanza: è gravissimo

Il giovane ha riportato lesioni serie e profonde contusioni, ma resta ancora da accertare la dinamica precisa della caduta: non si sa se sia finito di faccia o di schiena e se a causare il volo sia stato un malore, una distrazione o una bravata. Gli investigatori stanno esaminando anche l’ambiente circostante e le condizioni della struttura per escludere eventuali responsabilità legate alla sicurezza dell’edificio.

Il padre del ragazzo, raggiunto dai giornalisti, ha affermato: “In questo momento sono più concentrato sulla sua salute. Solo in un secondo momento sarà acclarata la verità dei fatti”. Attualmente, il giovane si trova in condizioni critiche e la prognosi resta riservata.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva