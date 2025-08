Raoul Bova, chi sono e cosa fanno i figli: il retroscena sul cognome

Raoul Bova rappresenta una delle figure più affermate nel panorama cinematografico italiano, ma spesso l’attenzione pubblica si concentra anche sulla sua famiglia, in particolare sui suoi figli maggiori Alessandro Leon e Francesco. Cresciuti sotto l’occhio vigile dei media, i due ragazzi hanno saputo distinguersi per la loro riservatezza e per la scelta di carriere indipendenti, mostrando come sia possibile costruire una propria identità anche quando si porta un cognome noto.

Leggi anche: Lutto nella musica italiana: addio a un grande. Il cordoglio di Fedez

Chi sono i figli di Raoul Bova Alessandro Leon e Francesco

Negli ultimi tempi, tra indiscrezioni sulla vita privata dell’attore e le questioni legate all’affidamento delle figlie più piccole, l’interesse verso Alessandro Leon e Francesco è tornato a crescere. Figli di Chiara Giordano, ex moglie di Bova, i giovani hanno saputo mantenere un profilo basso, preferendo l’impegno professionale alla visibilità.

Il percorso dei figli di Bova si è sviluppato in modo diverso rispetto a quello di altri “figli di”, evidenziando una scelta consapevole di autonomia. Le vicende familiari, tra cui la separazione tra Bova e Giordano e il successivo legame dell’attore con Rocío Muñoz Morales, hanno sottolineato l’importanza della privacy nella vita dei figli.

Chi è Alessandro Leon

Il primogenito Alessandro Leon, nato il 29 gennaio 2000, ha intrapreso un percorso formativo e professionale nel mondo dell’arte. Dopo aver completato gli studi presso l’Istituto Europeo di Design e la Rainbow Academy, si è fatto conoscere nel contesto romano grazie a una mostra personale di pittura e scultura nel 2019, dove ha esposto opere che riflettevano una ricerca stilistica autonoma e originale.

Il suo interesse per l’espressione creativa lo ha spinto a esplorare diverse forme d’arte, dal disegno tradizionale alla grafica digitale. Nel 2025, Alessandro ha iniziato uno stage come grafico 3D presso Clonwerk S.r.l. a Milano, consolidando così la sua posizione nel settore digitale e dimostrando una capacità di adattamento alle nuove tecnologie artistiche. Nonostante il cognome importante, Alessandro ha scelto di costruire la propria carriera passo dopo passo, evitando di sfruttare la popolarità familiare. La decisione di intraprendere un percorso indipendente, lontano dai riflettori, è stata dettata dalla volontà di affermare la propria personalità e di perseguire passioni autentiche, ponendo sempre al centro la qualità del lavoro e la ricerca di innovazione.

Leggi anche: Orrore su una turista in spiaggia: italiani sconvolti

Francesco: la passione per la musica elettronica

Francesco, classe 2001, ha seguito una strada differente rispetto al fratello, orientandosi verso la musica elettronica. Attivo come DJ e produttore con il nome d’arte Frank Tonic, Francesco è membro del collettivo Vetrigos e si è già distinto nel settore, vincendo il premio per la migliore musica al “Top Indie Film Festival 2021”.

La sua attività si concentra soprattutto sulla composizione e sulla produzione di brani, oltre che sull’organizzazione di eventi musicali. Il rapporto stretto con il fratello Alessandro è stato spesso descritto come autentico e basato su una solida complicità, un legame che li ha aiutati a superare le difficoltà legate all’essere figli di una figura pubblica. Lontano dalla ribalta, Francesco ha scelto di fare della musica la propria identità, investendo tempo e risorse nell’approfondimento delle tecniche di produzione e nella collaborazione con altri artisti emergenti della scena elettronica italiana.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva