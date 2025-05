Rapine, la nuova tecnica per fermare gli automobilisti: come funziona e a cosa fare attenzione. Negli ultimi mesi, alcune strade italiane sono diventate teatro di un fenomeno criminale tanto ingegnoso quanto insidioso. Si tratta di una tecnica ben studiata per indurre gli automobilisti a fermarsi, esponendoli così al rischio di rapina. Un modus operandi che preoccupa le forze dell’ordine e richiede massima attenzione da parte di chi si mette alla guida. (Continua a leggere dopo la foto…)

Nuova minaccia per gli automobilisti: il modus operandi dei criminali

Immagina di guidare serenamente lungo la strada, quando improvvisamente un oggetto colpisce il tuo parabrezza con forza devastante. L’auto sbandando, il cuore che batte all’impazzata e la paura che si insinua nei pensieri. Questa non è una scena di un film d’azione, ma la cruda realtà che molti automobilisti stanno vivendo nelle zone periferiche delle città italiane. Un incubo che si materializza dal nulla, frutto di piani di rapina architettati con precisione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Gli episodi di rapina registrati in provincia di Napoli

Sulle strade del Vesuviano, non lontano da Napoli, si assiste a scene sconvolgenti orchestrate da bande di rapinatori. Questi criminali restano nascosti al riparo dei guardrail, in attesa del passaggio delle auto. Il loro arsenale? Pietre e blocchi di cemento pronti a distruggere parabrezza e seminare il panico. Una volta fermati, gli automobilisti diventano facile preda per chi è pronto a derubarli di tutto. Ma non è tutto.

