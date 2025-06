Referendum, la decisione di Giorgia Meloni stupisce: cosa ha fatto – Nel recente clima elettorale, il centrodestra ha adottato una strategia di basso profilo, evitando grandi mobilitazioni e mantenendo un approccio discreto. I leader principali si sono tenuti lontani dalle urne o hanno optato per partecipazioni poco appariscenti. In particolare, Forza Italia ha esibito una presenza sui social media con un tono ironico, mentre il vice-segretario della Lega, Roberto Vannacci, è stato fotografato in vacanza, inviando un chiaro segnale di disinteresse verso le consultazioni in corso.

Parallelamente, Matteo Salvini si è recato in Francia per partecipare a un incontro internazionale, mentre Antonio Tajani ha presenziato a un evento sul Mediterraneo a Nizza. La premier Giorgia Meloni ha visitato il suo seggio elettorale in tarda serata, evitando volutamente di ritirare le schede elettorali e segnalando così il proprio distacco dalla consultazione referendaria.

La decisione di Meloni di tenersi ai margini del referendum è stata strategica. Con i dati del Viminale che indicavano una bassa affluenza, la premier ha optato per una posizione di distacco, lasciando che l’astensione parlasse da sé. Questo approccio mira a indebolire l’iniziativa referendaria sostenuta da Maurizio Landini e +Europa, cercando di trasformare l’astensione in una vittoria simbolica per il suo schieramento politico. L’allontanamento dal voto non è solo una questione di numeri, ma un calcolo politico per attrarre una parte di elettorato disinteressato. Come evidenziato da Elly Schlein, questa manovra potrebbe sembrare un “trucco da vecchia politica”, ma il suo obiettivo è chiaro: spostare l’attenzione sugli appuntamenti elettorali futuri, come le regionali d’autunno, dove il centrodestra deve ancora trovare un accordo solido.

