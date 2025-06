Resta paralizzata a poche settimane dal matrimonio: il gesto di lui fa piangere tutti – Doveva essere la classica serata fra amiche, piena di risate e brindisi a un futuro radioso; in calendario mancavano poche settimane alla cerimonia che avrebbe coronato l’amore tra Carla Horton, 44 anni, e Craig Bolton, entrambi di Skegness, Lincolnshire. Il gruppo aveva organizzato un addio al nubilato senza eccessi: un cottage in affitto, musica anni ’90 a tutto volume e la voglia di sentirsi adolescenti per una notte. Nessuno immaginava che quel momento di spensieratezza si sarebbe trasformato in una linea di demarcazione fra un “prima” e un “dopo” destinati a segnare le loro vite in modo irreversibile.

Fra giochi di società e sfide goliardiche, qualcuno ha tirato fuori l’idea di replicare un numero acrobatico visto sui social. «L’ho fatto per gioco, ma probabilmente a 44 anni non ero più in grado di eseguirlo», racconta Carla con un filo di autoironia. Il tentativo si è concluso con una rovinosa caduta: una frazione di secondo, un urlo soffocato e poi il silenzio. La donna ha colpito il pavimento con la parte superiore del collo, perdendo conoscenza per qualche istante. Al suo risveglio, le gambe non rispondevano più ai comandi.

La chiamata che stravolge il futuro

Le amiche, atterrite, hanno composto il 999; nel frattempo cercavano di mantenere Carla sveglia e tranquilla. A chilometri di distanza, Craig Bolton riceveva la telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere. «Mi ha chiamato mia cognata», ricorda l’uomo, «dicendomi solo che era successo qualcosa di grave. In quel momento, il mondo mi è crollato addosso». L’ambulanza è arrivata in pochi minuti: paramedici, barella spinale, luce stroboscopica che squarcia la notte. Il responso dei medici è stato netto: frattura cervicale alta e danni irreversibili al midollo spinale, paralisi dal torace in giù. Quando Craig ha varcato la soglia della terapia intensiva, ha trovato Carla cosciente ma devastata. «Se vuoi andartene, lo capirò», gli ha sussurrato lei con le lacrime agli occhi. Non era autocommiserazione, piuttosto la consapevolezza che una vita di coppia in carrozzina sarebbe stata diversa da quella sognata. Craig non ha esitato un secondo: «Vengo a trovarti ogni giorno e ogni giorno mi innamoro di più», ha dichiarato all’emittente locale. Per lui, l’incidente non ha cancellato la donna intraprendente e solare che aveva scelto di sposare; ne ha solo mostrato un coraggio inedito.

