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Resti umani in mare, orrore in Italia. Poi l’agghiacciante scoperta: di chi sono, erano scomparsi

Peschereccio in mare al largo della Sardegna

Un corpo senza vita è stato recuperato in mare questa mattina nelle acque intorno all’isola di Tavolara, in Sardegna. Il ritrovamento è avvenuto durante un’uscita di pesca con reti a strascico da parte di un peschereccio in attività nella zona.

La segnalazione alle autorità è scattata subito dopo il recupero. L’imbarcazione ha quindi fatto rotta verso il porto di Golfo Aranci, dove sono intervenuti gli uomini della Capitaneria di porto e un magistrato del Tribunale di Tempio Pausania per gli adempimenti di competenza.

Lorenzo e Giuseppe Deiana, i due fratelli scomparsi nel Golfo di Olbia

Resti umani a Tavolara: le verifiche sull’identità

Sull’identità della persona recuperata non risultano ancora conclusi gli accertamenti ufficiali. Tuttavia, secondo le prime informazioni circolate nelle ultime ore, il corpo potrebbe essere riconducibile a uno dei fratelli Deiana, Lorenzo o Giuseppe, scomparsi nel Golfo di Olbia dalla mattina di Pasqua del 2025.

La famiglia è stata informata dell’accaduto. L’eventuale identificazione dovrebbe passare attraverso esami medico-legali e ulteriori verifiche disposte dagli investigatori, con esiti attesi nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

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