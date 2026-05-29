Ritiro immediato dai supermercati italiani: “Non mangiatela, non idonea al consumo”. Annuncio arrivato ora

I continui aggiornamenti normativi nell’ambito della sicurezza alimentare e la capillarità dei sistemi di vigilanza interna rappresentano ormai una garanzia imprescindibile per la tutela dei consumatori e la trasparenza delle filiere. Quando i protocolli di autocontrollo intercettano anomalie nei processi produttivi, l’attivazione tempestiva delle procedure di gestione del rischio consente di arginare potenziali criticità prima che queste possano riflettersi sulla salute pubblica. Questo rigoroso monitoraggio non si limita a verificare la conformità biologica dei prodotti pronti per la grande distribuzione, ma analizza con precisione chirurgica ogni singolo bilanciamento dei componenti utilizzati durante le delicate fasi della lavorazione industriale.

Controlli di sicurezza e provvedimenti ministeriali

L’attenzione degli organi di vigilanza si è concentrata su un lotto specifico di insaccati tradizionali. Il Ministero della salute ha annunciato l’immediato richiamo dal commercio di un lotto di salsiccia piccante a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori. Il ritiro dalla vendita del prodotto alimentare riguarda la “Salsiccia Ciociara piccante”distribuita in negozi alimentari in confezioni sottovuoto e venduta a marchio “Salprosciutti”.

Il ritiro è scattato ieri, 28 maggio 2026, con un avviso diramato dallo stesso produttore dell’insaccato e diffuso presso i punti vendita e sul portale del Ministro della salute dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Come recita lo stesso avviso di richiamo, il prodotto è risultato non idoneo al consumo a seguito di test condotti in autotutela dallo stesso produttore. Nel dettaglio, gli esami hanno riscontrato nella salsiccia una evidenza di eccesso di nitrati che sono risultati oltre i limiti di legge per un errore in fase di produzione. Il lotto interessato è il numero 1702 SCР con scadenze al 15 luglio, 22 luglio e 5 agosto.

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