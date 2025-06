Saldi estivi 2025, ecco quando iniziano: il calendario regione per regione – C’è chi li aspetta con la pazienza di un segugio e chi li affronta come una gara a ostacoli: i saldi estivi sono da sempre il momento clou per chi ama fare affari e rinnovare il guardaroba o semplicemente concedersi un piccolo sfizio. Due volte l’anno, estate e inverno, i negozi (fisici e online) si popolano di etichette ribassate, sconti allettanti e tentazioni ovunque.

Ma attenzione: per quanto possano sembrare un paradiso per gli acquirenti, i saldi nascondono anche qualche insidia. Dalla finta convenienza ai prodotti di fine magazzino spacciati per “ultime occasioni”, l’arte di fare davvero buoni acquisti richiede un pizzico di strategia e un occhio allenato. Che tu sia un cacciatore di offerte esperto o un semplice curioso pronto a concedersi un po’ di sano shopping, sapere quando iniziano, quanto durano e quali sono i tuoi diritti è fondamentale per godersi il periodo delle svendite senza sorprese.

Saldi estivi 2025 quando iniziano? Segnatevi questa data

Segnatevi questa data: sabato 5 luglio 2025. È il giorno in cui scatteranno ufficialmente i saldi estivi nella maggior parte delle Regioni italiane. Lo ha comunicato Confcommercio, che ha anche diffuso una serie di consigli utili per chi si prepara a fare shopping scontato, magari con un occhio al risparmio ma anche alla qualità. Come da tradizione, l’inizio delle svendite cade il primo sabato di luglio, ma alcune eccezioni ci sono, soprattutto nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dove i saldi partono più tardi o sono gestiti in autonomia. Di seguito tutti i dettagli, il calendario regione per regione.

