Missili iraniani su Israele. Trump avverte Teheran: “Pronti a reagire con tutta la forza”. Otto morti, incluso un bambino di dieci anni, e oltre 200 feriti. Questo è il drammatico aggiornamento sui raid missilistici iraniani contro il centro di Israele e l’area di Gerusalemme. La notte di attacchi ha provocato distruzione e dolore, accrescendo le preoccupazioni per un conflitto di lunga durata.

Esplosioni a Tel Aviv e Haifa, vittime tra donne e bambini

Secondo fonti della stampa israeliana, gli attacchi iraniani hanno avuto esiti devastanti. Nella regione centrale di Israele, almeno quattro persone, tra cui un bambino, hanno perso la vita. Altre cento sono rimaste ferite, come riportato da Magen David Adom, il servizio d’emergenza equivalente alla Croce Rossa.

A Shfela, le autorità riportano almeno 37 feriti. Tre donne sono decedute nella Galilea occidentale a causa del crollo di un edificio di tre piani. Un altro missile iraniano ha colpito un’abitazione nella regione di Haifa, uccidendo una donna e ferendo altre 14 persone.

Gli USA non interverranno, ma sostengono Israele

L’attuale emergenza ha ricevuto attenzione diretta anche da Washington. Secondo la Cnn, l’amministrazione Trump ha dato un via libera implicito alle operazioni israeliane contro l’Iran, che potrebbero durare “settimane, non giorni”. Un funzionario della Casa Bianca ha confermato che gli Stati Uniti erano a conoscenza dei piani israeliani e che non intendono fermarli, garantendo a Israele piena autonomia operativa.

