Tragedia in strada: un’auto si lancia su gruppo di bambini

Social. Un’auto accelera, non frena. Non c’è esitazione. Davanti a un gruppo di bambini, la scelta è chiara: spingere sull’acceleratore. Uno dopo l’altro, gli zaini colorati volano in aria, come aquiloni spezzati da un vento improvviso. Quella che era una strada tranquilla si trasforma in un campo di battaglia, segnato da corpi a terra e grida spezzate. Bambini, innocenti e distratti, forse ancora con il sapore della merenda in bocca. Stavano tornando a casa, il loro consueto percorso verso la sicurezza del focolare. Alcuni discutevano dei compiti, altri guardavano il cielo, persi nei loro pensieri. Poi, l’impatto. Il metallo si fa portavoce di un uomo che non ha detto nulla, se non dopo molto tempo.

Shock a Osaka: uomo investe 7 bambini, arrestato

L’incidente si è verificato a Osaka, Giappone. Un uomo è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio dopo aver deliberatamente investito sette bambini. Ha confessato senza esitazione: li ha individuati e travolti. Nessuno sbandamento o errore, solo una fredda e inaccettabile determinazione a colpire. Tutti e sette i bambini sono stati portati in ospedale d’urgenza. Le loro condizioni, sebbene gravi, non sono critiche: erano coscienti quando i soccorritori li hanno raggiunti. La notizia è stata confermata dall’emittente pubblica Nhk e da altre fonti locali. Feriti, ma vivi. Un sollievo parziale, poiché nulla potrà cancellare lo shock, la paura, il rumore improvviso dell’auto contro l’infanzia.

