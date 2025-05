Schianto in fase di atterraggio: paura in Italia

Una giornata che sembrava procedere senza intoppi è stata improvvisamente segnata da un drammatico incidente aereo. Le prime immagini dello schianto mostrano chiaramente la violenza dell’impatto, sollevando numerosi interrogativi sulle cause e su chi possa essere ritenuto responsabile. Le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente, mobilitando unità sanitarie e tecniche per gestire una situazione complessa e potenzialmente pericolosa. In questo momento, l’attenzione è focalizzata sia sulle condizioni delle persone coinvolte sia sulla ricostruzione delle dinamiche che hanno portato al grave incidente.

Dinamiche dell’impatto e primi soccorsi

L’incidente si è verificato verso le 9:30 di questa mattina, ad Asiago, in provincia di Vicenza, durante una manovra di atterraggio. Un piccolo aereo da turismo è precipitato al suolo per ragioni ancora in fase di accertamento, appena prima di raggiungere la pista, fa sapere Il Giornale di Vicenza. L’impatto è stato violento, causando gravi ferite ai due occupanti del velivolo.

Aereo da turismo precipitato ad Asiago: due feriti

I testimoni raccontano di aver visto l’aereo perdere rapidamente quota, probabilmente a causa di un guasto tecnico o di un errore di manovra, fino a schiantarsi in un’area erbosa vicino all’aeroporto. In pochi minuti, i soccorritori del 118 e l’equipe aerea di emergenza sono giunti sul posto, provvedendo a trasportare i feriti in ospedale con l’elicottero. Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita, secondo fonti sanitarie.

