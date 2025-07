Schianto micidiale alla rotonda, morto 20enne: i soccorsi l’hanno trovato così

Una drammatica collisione avvenuta nelle prime ore del mattino ha spezzato la vita di un giovane, lasciando sotto shock un’intera comunità. L’incidente si è verificato in un contesto in cui la tranquillità delle strade sembrava garantire sicurezza, ma il destino ha riservato un esito tragico. La vicenda ha avuto luogo mentre il sole stava appena facendo capolino all’orizzonte, trasformando una normale domenica di luglio in un giorno di lutto.

Incidente a Borgo di Terzo, scontro tra due auto: morto un 20enne

Le informazioni preliminari parlano di un violento impatto tra due autovetture nei pressi di una rotatoria. Le cause esatte dell’incidente rimangono ancora oggetto di indagine, ma la gravità delle conseguenze è stata immediatamente evidente agli occhi dei soccorritori e delle forze dell’ordine arrivati sul luogo in tempi rapidissimi, trovando una situazione già estremamente critica.

Stando alle ricostruzioni, l’incidente si è verificato intorno alle 5:10 del mattino di domenica 27 luglio 2025 a Borgo di Terzo, nel territorio bergamasco. Il teatro dello scontro è stato un tratto della Strada Provinciale 42, a ridosso della rotatoria che collega diverse arterie locali, dove sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Mercedes.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato le vetture distrutte. I soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) sono intervenuti con due ambulanze e un’automedica, supportati dai vigili del fuoco e dai militari dell’Aliquota Radiomobile di Clusone. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il conducente di una delle auto non è stato possibile fare nulla.

A seguito dell’accaduto, il tratto interessato della SP 42 è stato temporaneamente regolato a senso unico alternato per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati. Queste procedure hanno comportato rallentamenti, anche se contenuti grazie all’orario mattutino. Gli agenti hanno effettuato rilievi meticolosi: sono state analizzate le condizioni dell’asfalto, cercati segni di frenata e raccolti elementi utili dalle telecamere di sicurezza della zona. Nessuna pista investigativa viene esclusa: si valutano ipotesi come il colpo di sonno, guasti meccanici o errori di valutazione alla guida.

