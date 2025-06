Tragedia a Santa Sofia, la comunità in lutto per la perdita di un giovane politico. Un pomeriggio come tanti altri si è trasformato in una scena di dolore e sgomento presso il bar Chioschetto di Poggio alla Lastra (Bagno di Romagna), dove un incidente improvviso ha strappato via la vita di un volto noto e promettente della politica italiana. Il cielo sereno di un giorno d’estate si è oscurato repentinamente, lasciando la comunità di Santa Sofia in uno stato di shock.

Leggi anche: Iran-Putin, la notizia peggiore è appena arrivata: trema l’Europa intera

Forlì-Cesena, auto sbanda e travolge i tavoli di un bar

Il dramma è accaduto nei pressi di Poggio alla Lastra, zona Forlì-Cesena. Alle 19 di sabato 21 giugno, un SUV ha invaso il tranquillo ritrovo, colpendo un gruppo di amici e causando la morte di Gabriele, mentre altri sono rimasti feriti. Le indagini dei Carabinieri di Bagno di Romagna sono in corso per accertare le cause dell’incidente, con l’ipotesi di un malore improvviso del conducente.

Leggi anche: Malore sul palco in Italia, paura per la leggenda della musica

Santa Sofia in lutto

La notizia ha viaggiato rapidamente, toccando profondamente chi conosceva la vittima. Figura di spicco nella comunità, era noto non solo come insegnante e volontario, ma anche come segretario del circolo PD e consigliere comunale. La sua dedizione si rifletteva nel suo lavoro presso l’istituto “Vassallo” di Galeata e nelle iniziative come la spedizione didattica a Dubai.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva