Schianto tra bus di studenti in gita e un auto: strada bloccata

Incidente a Sutri, schianto sulla Bassanese tra pullman di studenti e furgone medicinali

Lunedì 5 maggio 2025, intorno alle ore 9, si è verificato un grave incidente lungo la strada provinciale Bassanese, nel tratto che porta a Sutri, in provincia di Viterbo. A essere coinvolti sono stati un pullman con studenti in gita scolastica e un mezzo adibito al trasporto di medicinali. Lo schianto, avvenuto in prossimità del bivio per Sutri, ha immediatamente mobilitato i soccorsi: ambulanze, forze dell’ordine e personale sanitario sono giunti rapidamente sul posto. (Continua dopo le foto)

Incidente a Sutri, bloccata via Bassanese

L’incidente è avvenuto lungo la via Bassanese, una delle principali arterie di collegamento del Viterbese, all’incrocio per Sutri, un punto notoriamente critico per la viabilità locale. L’orario – le 9 del mattino – coincide con il traffico scolastico e lavorativo, elemento che ha ulteriormente complicato la gestione dell’emergenza. Le forze dell’ordine, accorse sul posto, hanno disposto l’immediata chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia, deviando il traffico sulle arterie secondarie. I rilievi tecnici sono ancora in corso, con gli agenti impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e a individuare eventuali responsabilità. “Abbiamo operato per garantire l’incolumità dei ragazzi e riportare alla normalità la circolazione quanto prima”, ha dichiarato un agente presente sul posto. Come stanno le persone che sono rimaste coinvolte nello schianto?

