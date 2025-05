Barca turistica si ribalta in mare: almeno 10 morti e 70 feriti

In un pomeriggio che doveva essere all’insegna del relax e della scoperta di paesaggi suggestivi, una gita turistica si è trasformata in una tragedia. Intorno alle 16:00, quattro imbarcazioni turistiche sono state sorprese da un’improvvisa tempesta mentre navigavano su un fiume noto per la sua bellezza paesaggistica. (Continua…)

Barca turistica si ribalta: bilancio terribile

Le condizioni meteorologiche sono peggiorate rapidamente, con forti venti, pioggia intensa e grandine che hanno ridotto drasticamente la visibilità. Le imbarcazioni, colte di sorpresa, si sono capovolte, causando la caduta in acqua di oltre 80 persone. Nonostante gli sforzi immediati dei soccorritori, almeno 10 persone hanno perso la vita e 70 sono state ricoverate in ospedale con ferite di varia gravità. Le operazioni di salvataggio sono proseguite fino a tarda notte, con sommozzatori e droni impiegati per cercare eventuali dispersi. Le autorità hanno confermato che le imbarcazioni non erano sovraccariche al momento dell’incidente. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)