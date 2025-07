Scomparso da una settimana in Italia, poco fa il drammatico ritrovamento

Il mistero della scomparsa di un turista belga di 49 anni si è infittito per giorni, generando preoccupazione e uno stato di attesa che sembrava interminabile. Partito per un’escursione in moto nelle pittoresche colline siciliane, l’uomo non aveva fatto ritorno, lasciando amici e familiari in un’angoscia crescente mentre le ore si trasformavano in giorni. La sua moto, una Royal Enfield, è diventata simbolo di una ricerca disperata, scandita da indizi che sembravano elusivi quanto le strade sterrate che aveva percorso.

Inizialmente, si pensava che il turista avesse semplicemente cambiato itinerario, magari attratto da un nuovo percorso o vittima di un fraintendimento. Tuttavia, con il passare del tempo, e mentre le speranze si affievolivano, le ricerche si intensificavano. Squadre di soccorso, dotate di droni ed elicotteri, si sono impegnate a perlustrare un territorio tanto affascinante quanto insidioso, cercando segni di vita in ogni angolo remoto. Le speranze si sono infrante nella giornata di ieri.

