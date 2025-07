Scomparso dopo il lavoro, poco fa il drammatico ritrovamento – Una notizia terribile ha gettato nello sconforto un’intera comunità. Luciano era uscito regolarmente dal lavoro, come ogni giorno, ma da quel momento si sono perse le sue tracce. La giornata sembrava essere trascorsa senza nulla di insolito, eppure, al termine del turno, non è mai più tornato a casa, lasciando familiari e amici nell’angoscia più profonda.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Somma Vesuviana, dove Luciano Cacciola è stato ritrovato privo di vita dopo la sua scomparsa avvenuta al termine della giornata lavorativa. L’uomo, di 49 anni, aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver lasciato il posto di lavoro, non facendo più ritorno a casa.

Ricerche senza sosta e tragico epilogo

Le autorità hanno avviato immediatamente le ricerche, ma per diversi giorni non sono emersi elementi utili. Il ritrovamento si è verificato nel pomeriggio del 9 luglio, quando i carabinieri e la polizia locale hanno comunicato il decesso dell’uomo, lasciando la cittadinanza nello sconforto. Luciano Cacciola, originario di San Gennaro Vesuviano, è stato ritrovato senza vita nella zona Castello di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. La conferma della morte è arrivata dal sindaco Salvatore Di Sarno, che ha rilasciato una nota ufficiale per la cittadinanza.

