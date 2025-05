Scomparso mesi fa, poco fa la notizia: come lo hanno ritrovato – È stato ritrovato nella giornata di ieri, a circa 1900 metri di quota nella zona di Merano 2000, il corpo senza vita di Romen Roman Lair, 61 anni, originario di Silandro, di cui si erano perse le tracce nel dicembre scorso. La tragica scoperta è avvenuta grazie alla segnalazione di due turisti tedeschi, che hanno individuato il cadavere in un’area boscosa nei pressi del sentiero numero 3, non lontano dalla seggiovia Piffing.

L’uomo era stato dichiarato scomparso nei mesi invernali, dopo che il fratello aveva denunciato l’assenza di notizie presso i Carabinieri, avviando così una serie di ricerche che, tuttavia, all’epoca non avevano dato alcun risultato. Secondo quanto riportato dai quotidiani Alto Adige e Dolomiten, l’allarme è scattato nella mattina di ieri, quando i due turisti hanno notato una giacca arancione parzialmente visibile tra la vegetazione. Insospettiti, si sono avvicinati fino a scorgere un corpo umano in avanzato stato di decomposizione.

L’intervento dei soccorsi

Il ritrovamento è avvenuto in una zona pianeggiante e boschiva, non particolarmente lontana dai tracciati frequentati dagli escursionisti. Immediato l’intervento delle autorità. Sul posto si sono recati:

Il Soccorso alpino della Guardia di Finanza

L’elisoccorso Pelikan, che ha provveduto al recupero della salma e al suo trasporto a Merano, dove è stata composta nella cappella mortuaria del cimitero cittadino.

I Carabinieri si sono occupati di informare i familiari della vittima, ponendo fine a mesi di incertezza e dolore.

